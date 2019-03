Roberto Saviano: "No vale la pena arruinarse la vida al contar la verdad sobre el narcotráfico"

Roberto Saviano ha hablado en laSexta Noche sobre cómo ha cambiado su vida después de haber publicado en 2006 el libro 'Gomorra', sobre cómo 'funciona' la Camorra, algo que le hace estar todavía en la actualidad en el punto de mira de la mafia italian. Al respecto, ha destacado que una cosa de este tipo "te convierte en prisionero" y que "nunca" hubiera "podido imaginar algo así". Además, ha dicho que su ambición "era incidir sobre la realidad para cambiarla " y que, años después, no está "convencido de que valiera la pena". "Yo no he sido prudente y lo he pagado", ha sentenciado.