Revilla critica la gestión del Gobierno en Cataluña: "Con la porra y el artículo podrías salvar la situación durante un tiempo, pero no el problema"

EL PRESIDENTE DE CANTABRIA ANALIZA LA CUESTIÓN CATALANA

El presidente de Cantabria ha criticado la gestión del Gobierno sobre la situación catalana: "Rajoy está cómodo porque sabe que el PP no se juega nada allí". En esta línea, Revilla ha afirmado que el presidente "no se da cuenta de que el problema de Cataluña está en que hay dos millones de catalanes que no quieren estar en España, y eso no ha terminado".