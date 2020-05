El presidente de Cantabria ha asegurado en laSexta Noche que España está "venciendo a la pandemia, pero eso no quiere decir que el bicho desaparezca". En una entrevista concedida a laSexta Noche, Revilla ha considerado que vamos a tener que convivir" con la COVID-19.

En este sentido, ha asegurado que "no vamos a acabar de rematar nunca" al virus, pero que por el contrario "podemos rematar la economía si no la abrimos". Sobre esta cuestión, el dirigente cántabro se ha mostrado tajante: "Tenemos que empezar a abrir la economía porque si no el drama va a ser espantoso".

"El coronavirus se ha llevado por delante a mucha gente, pero el virus económico, si no abrimos a la economía, se va a llevar por delante a una generación de jóvenes", ha alertado Revilla, que ha insistido en "acostumbrarnos a convivir con él de una manera moderada, como convivimos con las gripes".

El presidente de Cantabria cree que ahora "es el momento de la responsabilidad personal", y ha precisado: "Tenemos que demostrar que, después de lo que hemos vivido de confinamiento y de lo que sabemos, somos los principales luchadores si adoptamos posturas razonables".