"Voy a decir una cosa que no he dicho nunca. No sé si le gustará a Pedro Sánchez, pero bueno, fue así, que yo no miento", ha afirmado Miguel Ángel Revilla en laSexta Noche, tras lo que ha puesto en contexto sobre el momento en el que el presidente del Gobierno le hizo

En este sentido, el líder del PRC ha señalado que "en aquel dilema que hubo con relación al 'no' del PSOE y de Pedro Sánchez al señor Rajoy, en un momento dado, el PSOE tomó la decisión de abstenerse". "Sánchez estaba en una disyuntiva, pero había hecho una campaña por toda España diciendo 'no es no'", ha indicado.

"Me llamó un día y me dijo: 'Quiero pedirte un consejo, que tú eres un veterano de la política. Estoy en una disyuntiva, tengo que ir al Parlamento a cumplir lo que ha decidido el partido: abstenerme para que Mariano saque adelante unos presupuestos, o votar en contra manteniendo lo que he mantenido ante los electores del 'no es no''", ha relatado.

En ese momento, según ha contado Revilla, él le fue "muy claro". La respuesta de Revilla al presidente del Gobierno, en este vídeo.