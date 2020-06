Entrevista en laSexta Noche al actor Rafael Álvarez 'El Brujo'. Ha pasado el confinamiento en una casa en el campo y ha escrito una nueva obra. El actor ha hecho una defensa del "pensamiento positivo y creativo" y la relación que guarda con el sistema inmunológico.

'El Brujo' considera que "hay mucho lenguaje tóxico y malas formas" en el debate político y social, "a veces habría que llevar una mascarilla psicológica". "Estamos todos en el mismo barco, se trata de nuestra salud y nuestra mente. La gente se merece que no les contagien de negatividad con las declaraciones públicas", ha añadido en laSexta Noche.

"Hay que bajar la tensión, la crispación y las malas palabras. Deben dar ejemplo, la vida sigue", defiende el actor, que pide reflexionar sobre cómo queremos que se construya la nueva normalidad.

'El Brujo' pide tomar precauciones para evitar los contagios, pero se muestra contrario a vivir con miedo. Así, pide a los ayuntamientos no temer y no parar el sector. En una carta abierta, el actor le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la cultura sea respaldada.

"No he tenido respuesta a la carta. En la cultura estamos un montón de personas, no solo los artistas, y llevan tres meses parados. He visto cosas muy angustiosas estos meses en la profesión", ha explicado el actor, que insiste en que la sociedad necesita la cultura.

laSexta Noche también ha entrevistado al actor Antonio Resines. Tras ver las imágenes de la playa de Barcelona y los botellones, Resines sostiene que "hay gente que es idiota" y pide que esas personas sean detectadas. "Si alguno es asintomático... que se queden en su casa y que no molesten. Es muy complicado, te puedes contagiar por cualquier estupidez", ha añadido el actor visiblemente indignado.