¿Hay que dialogar con los talibanes, como sostiene el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell? Para José Manuel García-Margallo, "que hay que hablar es evidente", aunque apunta que "otra cosa es el reconocimiento" del régimen talibán en Afganistán.

"Obviamente hay que hablar con ellos, porque son los que van a estar al frente del país durante algún tiempo, lo cual no quiere decir reconocimiento", precisa el exministro de Exteriores en laSexta Noche, donde incide en que "sí es exigible que se respeten los derecho humanos" en el país.

Para ello, aboga por supeditar la ayuda económica a Afganistán a que se cumplan estos derechos, en particular los relativos a la igualdad de las mujeres. "Que hay que hablar es evidente. También hablamos con Corea del norte y no es precisamente el régimen que yo colocaría como modelo a mis alumnos de una democracia liberal", resume el eurodiputado popular.

"Eso es una cosa y otra cosa es el reconocimiento", apostilla García-Margallo, que concluye: "Mientras no cumplan esos parámetros, no se les puede reconocer y, además de no reconocerles, hay que condicionar la ayuda a que respeten los derechos básicos de la humanidad".