Parece que Pimpinela está más de moda entre los políticos españoles que en la radiofórmula, pues nuestros dirigentes no paran de citar canciones del mítico dúo argentino formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán en el Congreso de los Diputados; en la mayoría de casos, para atacarse en términos políticos. Una cuestión que, no obstante, a ellos no les molesta.

"Nos halaga, es una forma de estar vigentes", han asegurado en una entrevista concedida a laSexta Noche, donde han matizado: "Sentimos que es como un reconocimiento, una marca no de un tipo de música, también en la política hay amor y desamor. La diferencia es que nosotros cuando nos bajamos del escenario no nos peleamos más, creo que ellos tampoco".