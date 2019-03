Pérez-Reverte: "Creo que a Rufián le pegaban en el colegio o tenía miedo de que le pegaran, y de ahí salen las conductas posteriores"

LA OPINIÓN DEL RECONOCIDO ESCRITOR SOBRE LA SITUACIÓN EN CATALUÑA

El escritor Arturo Pérez-Reverte explica que "en Cataluña se les ha dado a los jóvenes unas motivaciones, manipuladas o no, que les han hecho creer y tener fe", y que no ha pasado lo mismo en el resto de España. Por ello, cree, sobre la cuestión catalana, que "esa guerra está perdida" y que "en dos o tres generaciones de jóvenes Cataluña será muy diferente, y no para bien, de lo que es ahora".