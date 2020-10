Arturo Pérez Reverte se ha pronunciado en laSexta Noche sobre la figura del rey Felipe VI y asegura que "estamos en un proceso de demolición de un estado y sus instituciones" y señala que aunque se define como "republicano" advierte que "hay mucha gente que ignora que hay republicanos de izquierdas y de derechas".

En este contexto ha querido imaginar qué pasaría si se demoliera el estado, se dinamitaran instituciones y "echáramos al rey". "¿Quién me va a reconstruir ese imperfecto estado? ¿Rufián? ¿Echenique? ¿Espinosa de los Monteros? ¿Ortega Smith? ¿Esos son los que me van a construir el futuro? ¿Los que van a hacer una España futura estable y convivible? ¿Esos son los que van a hacer una constitución? ¡Váyase usted al carajo!", ha lanzado.

Así, ha definido este "tinglado" como un "putiferio político en el que estamos inmersos de una manera cada vez más disparatada": "El rey Felipe VI a mi me parece una buena persona y nadie que lo haya tratado dirá que no es una buena persona. Ama a España, hace lo que puede, me parece un buen referente".

En esta línea ha ironizado sobre como sería una posible tercera república española: "¿Te imaginas una república con un presidente que fuese Sánchez y un presidente del Gobierno que fuera Casado? ¿Te imaginas una republica en manos de la gentuza que todos los dias nos esta disparatando la convivencia en España?".

Reverte ha zanjado asegurando que el rey Felipe VI le "sirve": "No es mi figura ideal en un plano político ideal, pero me parece un buen hombre y está fuera de toda esta basura. Lo necesito en defensa propia. ¿Te imaginas un país rehecho por la gente que vemos en el parlamento? Por el amor de dios".