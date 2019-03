Pedro J. Ramírez sobre el 'caso Bárcenas': "La verdad puede provocar una crisis de Gobierno"

El director del diario El Mundo ha afirmado que la información sobre el caso Bárcenas puede provocar una ruptura del Gobierno de confirmarse la entrega de sobres a dirigentes del PP, entre los que se habría algún miembro del Gobierno. "Para Rajoy la verdad puede ser muy embarazosa porque puede crear una crisis de Gobierno si hay miembros del mismo que hayan recibido sobres", ha afirmado el periodista. Aún así, Pedro J. asegura que la verdad es mejor que quedar en manos de Luis Bárcenas.

Sobre la existencia de un posible chantaje al PP por parte de Bárcenas, el periodista tiene sus sospechas: "Cuando fue imputado se le dio de baja procesional pero no se le pidió que devolviera el acta y se le otorgó un trato de favor incomprensible que hacía pensar que había algo más detrás"

Sobre la reacción del Partido Popular tras la revelación del caso, considera que "hasta ahora están comportándose de manera ortodoxa, sin afirmaciones temerarias, aunque en algunos casos es preocupante que no se expresen con contundencia. No le escuche decir no al ministro de Hacienda y eso es preocupante".

En este sentido ha afirmado que aunque "pueda pecar de ingenuo confía en la auditoría del PP". Para hacer esta declaración el periodista se remite a un precedente de corrupción en el PP, el caso Naseiro, "tras el que rodaron cabezas y que permitió a Aznar llegar a la Moncloa".

Sin dejar de lado la presunción de inocencia Pedro J. Ramírez ha asegurado que el 'caso Bárcenas' puede ser el mayor caso de trocinio de la democracia: "Si anda como un pato, suena como un pato, será como un pato", ha ilustrado. "La presunción de inocencia del Bárcenas está muy perjudicada por muchos motivos, hay tantos motivos para prisión provisional como los que había cuando detuvieron a Correa".

En este sentido se aventura a decir que parece que "los de Gürtel solo son una parte de la trama Bárcenas". Y ¿qué hay de la actuación judicial? "Disiparía muchas dudas si la Fiscalía pidiera la prisión provisional . En libertad, Bárcenas va a continuar intentando manipular el proceso"

Sobre la posibilidad de recibir presiones ante el tipo de información que está publicando el diario, el director ha zanjado: "Si la información es verdadera y es relevante no debe haber fuerza humana que pueda impedir que las rotativas funcionen y esa información estará en el periódico".