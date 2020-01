"Oye, Sexta Noche, que no me dejan hablar". De esta manera ha comenzado la entrevista que le ha hecho el programa a Pedro Almodóvar en Málaga tras ganar el triunfo de Dolor y Gloria en los Premios Goya 2020: "Hoy he tenido que hablar con muchísima gente y no soy dueño ni de mi templo, ni de mi cuerpo, ni de mi persona".

"Adoro a laSexta Noche y lo veo continuamente", ha afirmado el director de cine, palabras que ha aprovechado el presentador del programa, Iñaki López, para invitar al galardonado Almodóvar a acudir a una entrevista. "Me comprometería muchísimo, pero no sé si me conviene", ha reconocido Almodóvar.

"Veo las entrevistas de Iñaki, pero digo: 'Si hablo, malo, y si no hablo, peor'. Pero mi corazón y mis ojos están con ellos cada sábado", ha expresado Almodóvar, antes de mandar "muchos besos" al programa y confesar: "Hoy nos han dado muchos Goya y estoy un poco extraviado".