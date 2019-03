Pedrerol: "No sólo despidieron a Josep. Éramos 45 personas y volvemos todos"

Josep Pedrerol llega a Nitro con la fuerza e ilusión que da un nuevo proyecto. Tras un mes muy duro en el que el presentador de 'Jugones' ha pasado por diferentes estados de ánimo, Pedrerol desvela que está feliz.

"No sólo despidieron a Josep. Éramos 45 personas. Un total de 15 redactores y 30 tertulianos. Mi objetivo era que volviesemos todos... y pronto. En televisión pasa un mes y se olvida todo. Nos taparon la boca sólo un mes. Ahora volvemos a reir. Todos juntos volvemos el lunes", dice Pedrerol.

Si algo caracteriza a los proyectos de Pedrerol es la pasión que pone en ellos y tal vez por este motivo, la relación con sus colaboradores es tan auténtica. "Nos mostramos como somos. Discutimos, le ponemos pasión a lo que hacemos, pero creemos en esto todos. Hemos peleado en una cadena que no veía nadie. Y cinco años y medio líderes en el deporte no es broma.", explica.

Pedrerol no quiere caer en victimismos aunque reconoce que "me sentí dolido. No entendía nada. Durante cinco años y medio nos partimos la cara por esa empresa. Estuvimos seis meses sin cobrar y callados, con una sonrisa. Y ese día... no se puede tratar a la gente así. Hay que dar la cara y decir a la gente por qué te despiden".

Josep Pedrerol no deja indiferente a nadie. O le amas o le odias. ¿Es el secreto del éxito? "El truco es estar cerca de la gente. Damos exclusivas y también damos malas noticias, nos equivocamos... pero hemos conseguido reconocer lo que pasa, y es muy poco habitual pedir perdón".

"'El Chiringuito' es un programa plural, con gente que va de cara. Leémos los mensajes de los espectadores, escuchamos al espectador, no le manipulamos", defiende Pedrerol.