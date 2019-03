Pávez: "No es lógico que el cine porno tenga menos IVA que el cine comercial"

La actriz Terele Pávez reconoce que las acciones del ministro Wert le provocan dolor. "Ha llegado un momento en que no te puedes permitir hablar de cine. Están diciendo muchas mentiras, y necesitamos ir todos por todos, sin tener en cuenta los gremios", explica.

La actriz confiesa que no puede disfrutar su éxito al completo, porque es consciente de cómo están las cosas realmente. Terele Pávez no es partidaria de reivindicar y protestar en la ceremonia de los Goya. "No puedo salir con un traje de Dior a dedicar mi premio a las mujeres maltratadas, es algo que yo no puedo hacer". Sin embargo, reconoce que tal y cómo están las cosas hay que protestar dónde se pueda.

Con respecto al IVA cultural, denuncia que el ministro Wert se ha encargado de poner a los actores de bandidos. "Habla muy mal de nosotros, dice barbaridades y nos está poniendo al público en contra". Pávez no ve lógico que el cine porno tenga un IVA menor, un 4%, que el cine comercial, un 21%. "A lo mejor a Wert le gusta ese cine y por eso se lo pone baratito".