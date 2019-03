"Me parece sorprendente que Rajoy decida irse de viaje justo cuando salen los Presupuestos"

DAVID SUMMERS | VOCALISTA DE HOMBRES G

En el último mes se ha roto la tendencia de creación de empleo, pues hay 25.000 parados más en septiembre. Sin embargo, Rajoy dice desde Japón que la situación está mejorando y que estamos saliendo de la crisis. Los miembros de Hombres G no opinan igual. "Yo no me creo nada de lo que digan, ni de lo que pronostican los economistas", sentencia Dani Mezquita, que no está solo en sus argumentos. "Lo que debería hacer el Gobierno es ayudar, fomentar y dejar de hacer pronósticos", sentencia el músico.