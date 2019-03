"Me parece machista querer condenar a Ana Mato por los pecados de su exmarido"

Gürtel podría haber regalado viajes a la ministra Ana Mato y su familia durante cuatro años. Francisco Granados, senador del PP, ha defendido la inocencia de la ministra de Sanidad Ana Mato. "Hasta donde yo sé la Policía está investigando dentro de la trama Gürtel a su exmarido. Me parece muy mal, y hasta machista, el querer condenar a la señora por los pecados del señor. Hasta que esto no esté perfectamente aclarado, en ese informe no se dice nada de la señora Mato".

En la relación al cobro de sobresueldos en el partido, Granados también ha querido salir en defensa de la ministra. "Por supuesto que pongo la mano en el fuego por Ana Mato". El exmarido de Ana Mato, imputado en la Gürtel, desvincula a su mujer de todo.