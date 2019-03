Pablo Iglesias: "La invitación de Zarzuela estaba en el correo 'no adecuado'"

SOBRE LA INVITACIÓN DE LA CASA REAL

Podemos aseguró a los medios que no le habían mandado la invitación para el Día de la Fiesta Nacional. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuenta en 'laSexta Noche' qué ha ocurrido finalmente con esa invitación. "Finalmente, buscando y buscando hemos encontrado una invitación en el correo electrónico de la secretaría de Organización. Pero los periodistas nos han confesado que el acto es un poquito tostón". Iglesias confiesa que ya no le da tiempo a llevarle una serie nueva a Felipe VI: "nos veremos en otra ocasión en Zarzuela y le regalaré 'The Wire'".