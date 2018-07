Oriol Junqueras sobre Quim Torra: "Discrepo de algunas cosas, pero lo importante es que haya un Gobierno"

Después de visitar a Junqueras en la cárcel de Estremera, Xavier Sardà explicó en laSexta Noche cómo había sido el encuentro, siempre "a través de un cristal" y sin poder darle la mano.

La conversación coincidió con el intento de investidura de Quim Torra y precisamente él fue uno de los temas de los que hablaron. "Junqueras discrepa de algunas de las afirmaciones de Quim Torra, pero afirma que la prioridad es que haya un Gobierno".

Sardà, sin referirse expresamente a los político huidos, le preguntó sobre si se había arrepentido de no haberse ido fuera. Ante esta pregunta, cuenta que "él en ningún momento se ha arrepentido de estar donde está porque tiene claro que la suya no es la opción de haberse marchado fuera".

Esta es la postura clara de Junqueras: "Él, categóricamente en este terreno dice que no, que un líder político debe quedarse".

Una respuesta que para Sardà no debe sacarse de contexto dentro de una conversación en la que Junqueras también le comentó que no había tenido contacto con Puigdemont. "Insiste en decir yo no he recibido ninguna carta de Puigdemont", narra el periodista.

Ahora Junqueras está en un módulo en el que los presos se autogestionan en el que se encarga de limpiar los cristales. Lleva cerca de siete meses en prisión y, según Sardà, sigue con la cabeza dentro y fuera de la cárcel.