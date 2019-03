Mónica Oltra: "Nos planteamos plataformas más amplias para las Generales, no sólo con Podemos"

QUIERE UN GRUPO VALENCIANO EN EL CONGRESO

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha explicado en 'laSexta Noche' que "la confluencia con Podemos se va a decidir en nuestro territorio, no en Madrid", aunque, asegura, "nos estamos planteando plataformas más amplias para las Generales, no sólo con Podemos". Sobre el PSOE de Ximo Puig, ha aclarado: "Competimos electoralmente con el PSOE, pero eso no significa que no podamos gobernar juntos".