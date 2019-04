Miguel Urbán: "Podemos le debe mucho a Pablo Iglesias, pero le debe más a la gente que no sale en los medios"

NO CREE QUE IGLESIAS DEBA ABANDONAR PODEMOS SI NO GANA EN VISTALEGRE II

"Todos son importantes y no nos sobra nadie en Podemos ahora mismo", afirma el eurodiputado y cofundador de Podemos, Miguel Urbán, cuya corriente 'Podemos en Movimiento' aboga por construir comunidad entre las instituciones y la calle. "No creo que Pablo Iglesias deba abandonar el partido si no gana en Vistalegre II".