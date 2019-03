Miguel Ángel Revilla: "A mí no me interesa que Rajoy me de la mano, me interesa que me dé la pasta"

REVILLA RECLAMA LO QUE EL ESTADO DEBE A LA COMUNIDAD CÁNTABRA

El presidente de Cantabria asegura en laSexta Noche que "Mariano Rajoy tiene que decir por qué no ha pagado" lo que debe a su comunidad. "El piensa que no pagando, igual la gente me apedrea, pero la gente quiere dignidad, que nos den lo nuestro", reclama. "Yo le puedo caer mal, pero tiene que recibirme como presidente de Cantabria", señala.