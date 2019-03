Micaela Navarro: "Podemos tiene un mensaje populista, no hay que dividir a la gente en castas"

La presidenta del PSOE ha explicado en laSexta Noche que "Susana Díaz no va a optar a la presidencia del Gobierno" a pesar, según ha revelado, de la existencia de presiones para que así lo haga. De esta manera, Navarro ha declarado que "la presidenta de Andalucía va a trabajar con el secretario general, como lo ha hecho siempre el PSOE de esta Comunidad".



Preguntada acerca de Podemos, Navarro ha respondido que no cree que "el PSOE haya cortejado ni despreciado a Podemos en ningún momento". En sus propias palabras, cabe hablar "con respeto de una fuerza política muy apoyada", en relación a la formación de Pablo Iglesias. No obstante, Micaela Navarro ha añadido que no comparte ideas como "el gratis total para todo el mundo ni otras cosas" y ha mantenido que "el PP tiene una estrategia de lucha permanente contra Podemos".



Micaela Navarro sí ha rechazado la forma hacer llegar el mensaje de Podemos: "Una cosa es predicar y otra es dar trigo" y ha mostrado su interés por "escuchar cuál es su programa de Gobierno, cómo devolvería la deuda y garantizaría derechos y conciliaría deberes". También ha opinado que "Podemos tiene un mensaje populista porque no hay que dividir a la gente en castas".