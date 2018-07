Marta y Patricia, sobre la sentencia a 'La Manada': "Necesitamos que los tribunales estén instruidos en sensibilización de género"

"Si lo que ha pasado no es suficiente para ser considerado violación, ¿qué va a pasar con las mujeres que en su intimidad sean violadas por conocidos o su marido y no tengan pruebas?", se ha preguntado Blanca. También han criticado el voto discrepante del juez Ricardo González.

"Me preocupa que un señor que se dedica al ámbito legal diga que no es descartable que en una relación sexual no consentida haya excitación sexual. Eso me dice cómo esa persona va a analizar lo que tiene delante", ha apuntado Patricia en referencia a la descripción de los hechos que hace González.