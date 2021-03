Margarita Robles, ministra de Defensa, ha criticado en laSexta Noche la forma en la que el vicepresidente Pablo Iglesias anunció que dejaba el Gobierno. "El anuncio lo hizo el mismo día que Sánchez estaba rindiendo un homenaje en Francia en el que se reunía con personas que se habían tenido que exiliar; la comunicación es importante siempre y me parece que no era el momento más adecuado para poner el foco en irse del Gobierno".

En este sentido, la ministra ha manifestado que "es evidente que el señor Iglesias quería ir al Gobierno". "De hecho, no podemos olvidarnos de que hubo que realizar unas segundas elecciones porque dijo que si no entraba en el Gobierno, no había Gobierno, por lo que es un poco sorprendente que dé esta noticia cuando llevamos solo un año y hay tantísimo por hacer", ha manifestado, tras lo que ha insistido en el que le hubiese gustado "que lo hubiera comunicado de otra manera, en otro día diferente".

Asimismo, Robles ha hablado de sus diferencias con Pablo Iglesias, "sobre todo, en temas institucionales". "Yo me considero una mujer plenamente de Estado, que creo en las Instituciones, creo que no se pueden cuestionar las Instituciones como puede ser la Monarquía que está perfectamente representada por Felipe VI; no se puede descalificar al poder judicial en su conjunto, y así muchísimas otras cuestiones", ha expresado.