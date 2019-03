Manuela Carmena: "Monedero no supo explicar bien sus problemas con Hacienda"

ENTREVISTA A MANUELA CARMENA EN 'LASEXTA NOCHE'

Manuela Carmena, candidata de Podemos a las primarias de Ahora Madrid, cree que Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero están llenos de inteligencia y de ética. Sin embargo, considera que Monedero no ha tenido una actitud del todo correcta a la hora de dar explicaciones. "Monedero no supo explicar bien sus problemas con Hacienda en la rueda de prensa". Carmena explica que "cuando una persona ha dejado de pagar algo que debía pagar, no hay delito fiscal si se paga" e insiste en que "Monedero no ha defraudado Hacienda".