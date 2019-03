Maite Pagazaurtundua, UPyD: "UPyD no está a favor del bipartidismo en la UE"

EL DEBATE DEL 25-M, EN 'LASEXTA NOCHE'

Maite Pagazaurtundua, candidata de UPyD, se preocupa por la igualdad en aquellos sectores donde la mujer es más vulnerable. "Hay que romper techos de cristal por arriba, pero no sé si la mejor forma de hacerlo es mediante las cuotas". La candidata de UPyD asegura que el partido, en principio, no está a favor del bipartidismo en la UE. "Apoyaremos al candidato más europeísta". Pagazaurtundua insiste en que abortar no puede ser un delito, y afirma que si sale elegida al Parlamento europeo viajará en turista. Considera que "sería terrible una subida del IVA", y afirma que el presupuesto de la campaña electoral de UPyD a las europeas es de 1.900.000 euros con IVA del 21% incluido.