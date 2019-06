Los Javis se vuelcan con el joven que quiere estudiar dramaturgia tras sacar la máxima nota en Selectividad

Carlos Rodríguez acaba de hacer la Selectividad, ha sacado la mejor nota de España y sigue luchando por su sueño contra viento y marea. Él quiere estudiar dramaturgia. Con esa nota, son muchas las presiones para que haga lo que generalmente se llama una 'carrera de provecho', pero él se niega.

"Mi nota ha sido de 14 sobre 14, quiero estudiar en la Resad durante los próximos cuatro años el grado en dramaturgia y a partir de ahí mi sueño es estrenar un musical en la Gran Vía, pero soy consciente de todos los pasos que tengo que dar hasta llegar ahí", ha explicado el joven.

Además, ha contado que en un principio recibió presiones "para estudiar una carrera de ciencias", sin embargo después la situación cambió: "Tras dejar claro que lo que me gusta es el teatro, la gente lo ha visto bien y me apoya. Tanto mi familia como mis profesores y mis compañeros están conmigo".

En laSexta Noche, Los Javis han mostrado de lleno su apoyo a Carlos. "Veo que vas muy bien encaminado, sólo es cuestión de trabajo y de seguir hacia adelante, escuchar tu voz interior", ha dicho Javier Ambrossi.

"También escucha a la vida, sé flexible con lo que te va pasando y ve fluyendo con lo que toque", ha añadido.

Por su parte, Javier Calvo ha asegurado que el mejor consejo es "tratar de encontrar tu propio camino y tu manera de hacer las cosas" y ha recordado su caso: "Nosotros queríamos ser actores, nos fue mal, estuve dos años sin trabajar. Esos dos años en los que me vi muy perdido y me arrepentí de no haber estudiado una carrera fueron los más importantes de mi vida porque descubrí que tenía una pasión que había dejado a un lado, que era escribir y dirigir. El consejo es vivir".

"En la vida no me ha ido bien cuando he sido rígido, sino que me ha ido bien cuando he escuchado lo que la vida me quiere decir, cuando me estoy topando contra un muro y veo que hay otra cosa al lado que es mucho más sencilla y que me lo está pidiendo. Ser flexible y fluir para mí es lo que mejor me ha ido", ha concluido.