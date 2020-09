El actor Antonio Resines explicado en laSexta Noche los motivos que le llevaron a grabar un vídeo de queja sobre la atención en las oficinas de la Seguridad Social. "Fui a varias oficinas, como era imposible conseguir cita por teléfono y por la página web había que hacer unas operaciones complicadísimas... fui a la más cercana y una señorita de seguridad no me dejó pasar".

Entonces, afirma, quiso grabar un vídeo para denunciarlo. El actor mostró con indignación a través de las redes sociales la falta de personal en la oficina con motivo de la pandemia.

"El problema es que hace falta más gente. Me encontré con varios funcionarios que me decían que no daban a basto. ¿Para qué está la administración pública? Que contraten gente, que un funcionario me dijo que llevaban 10 años sin convocar oposiciones", ha espetado.

En un vídeo, Resines afirmaba que había "solicitado hablar con el director de la sucursal", pero le negaba el paso: "Este edificio es público, es de la Administración del Estado".

El actor ha reiterado en laSexta Noche que "hay que ponerse las pilas" con la gestión de la pandemia: "Organicemos bien esto. Los políticos y el Estado está para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para poner problemas".

"Me gustaría que alguien me contestase porque toda esta gente que está aquí, están esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero para cualquier tipo de prestación, jubilación, pensiones...", exigía en el vídeo. Una reivindicación que respondió el propio ministro José Luis Escrivá: "Hemos analizado todas las quejas que se han producido, no solo la de Antonio Resines, y hay muchas personas que han tenido dificultades durante la pandemia para recibir servicios públicos".

El actor ha agradecido en laSexta Noche la respuesta "adecuada" del ministro: "Él mismo lo dice, faltan 10.000 funcionarios. Coño, saquen las oposiciones y que la gente se prepare con tiempo y saquen funcionarios", ha espetado.

"Si hay que vender el Palacio de la Zarzuela o la Sagrada Familia se venden. Es una exageración, pero el problema es que la gente necesita dinero y de algún lado tendrá que salir", ha añadido.

Resines también ha incidido en la necesidad de contratar rastreadores. "Hace poco fui a grabar una serie y uno de los actores dio positivo. A mí no me ha llamado nadie y tuve que hacer mi propia cuarentena", ha explicado Resines, que ha asegurado que él se hizo la PCR gracias a la productora.

Resines ha reivindicado un control mayor por parte de las administraciones, y ha insistido en la necesidad de que los políticos se pongan de acuerdo. "Si a un tío le multan por no llevar mascarilla, a un tío que dice una gilipollez en el Congreso que le multen también. Porque es que ya está bien, pero además que se correspondan con el sueldo. Si a un chaval le meten 100 euros, a ellos 6.000. Es que están para resolver, que escuchen al contrario e intenten llegar a soluciones. Tienen que ponerse de acuerdo sí o sí, y sino que dimitan", ha espetado.

"Que se dejen de gilipolleces. El asunto es parar la pandemia y que la gente tenga dinero para comer. ¿No se dan cuenta de que como esto vaya para adelante la gente va a salir a la calle a por ellos?, ¿son tontos?", ha apuntado.

El actor también ha querido dedicar una parte de la entrevista a alentar a la donación de médula. El motivo es que la hija de seis años de una amiga de la familia tiene leucemia: "Le pido a todo el mundo que contacte con la fundación Josep Carreras, especialistas en transplante de médula en todo el mundo".