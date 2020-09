El economista Miguel Sebastián ha explicado de manera muy sencilla por qué el salario de los funcionarios no subirá este año aunque finalmente el Gobierno decida no congelarlos.

Sebastián señala que "el índice de precios de consumo (IPC) ahora está en negativo" y apunta que "en el promedio del año va a estar en cero". "Si ajustamos el salario de los funcionarios al IPC crecerán al 0%", ha indicado.

"Creo que es una discusión un poco bizantina porque es el propio IPC el que está congelado, no el sueldo de los funcionarios", ha apuntado, señalando que "es un debate que no llega a ninguna parte": "No creo que la intención sea congelar por congelar, simplemente lo que se ha congelado es el IPC".

Miguel Sebastián también se ha expresado sobre la crisis del coronavirus y explica que "ha habido un exceso de optimismo desde final de junio" que provocó que se relajara "todo".

Además, ha insistido en que "no estamos haciento test de más" sino que "estamos 'infratesteando': "Hacen falta más pruebas". En este sentido ha apuntado que deberíamos fijarnos en comunidades que están gestionando bien la pandemia como Asturias.