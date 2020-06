Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, analiza en laSexta Noche la entrada en la nueva normalidad, defendiendo la importancia de la movilidad entre Comunidades Autónomas para la reactivación de la economía.

Sin embargo, cree que de cara a esta nueva etapa hay que mantenerse alerta por posibles rebrotes, aunque reconoce que ahora las autonomías están más preparadas. “Hago un llamamiento”, comienza Revilla.

“A veces la gente me hace caso. Todos los días me enfrento a gente en la calle a la que llamo la atención. La mayoría somos sensatos, pero hay mucho desaprensivo. Por favor, no estropeemos lo que hemos conseguido, no volvamos atrás”, asevera el presidente cántabro.

Revilla insta a los ciudadanos a ponerse la mascarilla, criticando que “quien no la lleva, no es solidario”. También cree que hay que “entrar sin piedad” con las multas para aquellos que no cumplan con esa normativa, todavía vigente con la nueva normalidad.