El excoordinador federal de Izquierda Unida Julio Anguita ha analizado en laSexta Noche la gestión que está realizando el Gobierno de España y la oposición para frenar los efectos de la epidemia de coronavirus que está asolando todo el mundo. Anguita ha asegurado que no ha "conocido un problema de tal intensidad, tan gordo", y ha apuntado que tenemos "expectativas de extraordinaria dificultad" y que por ello "la sociedad tendrá que prepararse".

"Por lo que yo puedo ver, y teniendo en cuenta otras épocas a lo largo de la historia, esta vez los ministros salen y dan la cara", ha asegurado el exdirigente de IU, que ha añadido: "Veo que se toman medidas, con todos los fallos por la falta de previsión, pero están acudiendo a todos los problemas, están responsabilizándose". Anguita ha puesto en valor que "hay alguien que está gobernando y que está tomando las riendas".

Sobre los pactos de Estado que se prevén alcanzar para contrarrestar los efectos de la crisis, Anguita ha recordado que él ha vivido los Pactos de la Moncloa, que se hicieron "en un momento en el que la dictadura había acabado. Seguía, no formalmente, pero sí en los poderes económicos, políticos…". En ese momento, ha continuado el excoordinador de IU, "había que intentar llegar a una Constitución", pero ha matizado: "Había cosas distintas. Allí no se excluyó a nadie. Ahora hay indicios de que se intenta excluir a determinadas fuerzas políticas".

Anguita también ha destacado las diferencias que presentaron aquellos pactos respectos a los intentos de alcanzar acuerdos que se están dando ahora: "Como no hubo una comisión de seguimientos, no se cumplieron en las partes que afectaban a los trabajadores. Con lo cual, se asentó el sistema democrático pero perdieron los de siempre".

"En consecuencia, hoy, cuando se habla de pactos, ¿quién se va a oponer a que haya un acuerdo de todas las fuerzas ante esta situación?", ha proseguido Anguita, que ha puesto el matiz en la necesidad de especificar el reparto de responsabilidades que, a su entender, se debe dar a nivel socieconómico: "Un pacto, por la experiencia de uno, significa que alguien tiene que apretarse cinturón, y hay gente que no tiene ya ni cinturón, que son los precarios. A estos no se les pide lo que no pueden dar".

Anguita ha apuntado que en este espectro también están "los trabajadores con dificultades económicas, a los que se les dice que aprieten un poco", como también hay "grupos a los cuales habrá que hablarles de la reforma fiscal, del 'no' a los paraísos fiscales, el 'sí' a una fiscalidad progresiva…". Esto es: "Que se aprieten el cinturón más".

En esta línea, el exlíder político ha pedido hablar de objetivos claros y sus consecuencias: "Si tocamos los salarios directos, por lo menos que sea para que tengan educación pública, sanidad pública, transporte, energía o vivienda”. Finalmente, ha pedido que se observen "las posibilidades de que esos pactos incluyan un cambio" para que no se repitan estas circunstancias: "Pero no hablo solo de pandemia, hablo de problemas derivados del cambio climático. Tenemos delante expectativas de extraordinaria dificultad. Y esta sociedad tendrá que prepararse".