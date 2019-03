Julio Anguita: "Que ningún ciudadano vuelva a votar a ningún corrupto"

Es uno de los referentes de la izquierda española, ha sido secretario general del Partido Comunista de España y coordinador de Izquierda Unida. Esta semana, Iñaki López ha visitado a Julio Anguita en Córdoba para hablar de corrupción, del caso Urdangarin y de la Monarquía.

Sobre el 'caso Bárcenas' y la presunta contabilidad b del Partido Popular, Anguita sostiene que lo más grave es que "detrás puede haber una financiación ilegal del partido, una serie de irregularidades que en la España de hace un tiempo eran normales". Para Anguita, "somos un país donde la corrupción está asentada. La corrupción se contempla como algo normal". Julio Anguita defiende que en los casos de corrupción se considere agravante dedicarse a la política.

Según el CIS el 82% de la población no se cree a Rajoy, mientras que el 88% no se cree a Rubalcaba. "Hay una cosa que se llama autoridad moral y no hay mucha". Para Julio Anguita, "el problema de la corrupción en España sólo lo puede resolver el pueblo español. Que ningún ciudadano vuelva a votar a ningún corrupto".

Sobre la imputación de Urdangarin, Julio Anguita considera que es "lo más gordo que le ha pasado a la Casa Real. La monarquía está salpicada ya". "Que nadie me diga que dos señores que viven juntos, ella no sabe de dónde viene el dinero con el que se compran las cosas. Yo no me lo creo". Para Anguita, si se demuestra que Urdangarin ha delinquido y no entra en prisión, "significa que el régimen de la transición se acabó".