El juez Silva: "Cuando la Justicia tiene que ver con personajes ilustres cambia todo"

El juez Elpidio José Silva va salpicando su entrevista en laSexta noche con perlas contra el funcionamiento de la Justicia española, algo por lo que le pregunta Iñaki López. "Si un juez español, está satisfecho de cómo funcionamos, me atrevería a decir que tiene un problema personal. Esto no es serio, la Justicia no funciona bien".

En la sociedad queda la sensación de que la Justicia no es igual para todos, y que los mecanismos de ésta suelen ser mucho más rígidos cuando el implicado no tiene el salvoconducto de la influencia o la popularidad. El juez lo confirma: "La Justicia tiene un funcionamiento bifronte, depende de los casos. Además, tiene un funcionamiento bastante demoledor, bastante lento, que cuando pasa por encima recuerda a una rueda de molino. Es un funcionamiento que tarda en llegar pero que cuando llega, hace bastante daño", reflexiona Elpidio José Silva.

"Cuando la Justicia tiene que ver con personajes ilustres, que tienen poder político o económico, se alteran todas las constantes. El norte pasa a ser el sur, el este pasa a ser el oeste y cambia todo”, sentencia el magistrado del 'caso Blesa'.

Iñaki López habla de Justicia para dos, para el ciudadano y para el poderoso. El juez matiza. "Desde la concepción del propio juez, nosotros entendemos que para todo el mundo es igual. Esto no es un postulado mío. Ahora bien, hay una presión cuando hay determinados imputados que altera todo eso".