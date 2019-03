Josef Ajram: "Necesitamos un país donde los jóvenes pierdan el miedo a emprender"

PIENSA QUE LA MENTALIDAD 'PISO Y CARRERA' ES ERRÓNEA

Josef Ajram, experto en Bolsa, apunta en laSexta Noche que, pese a que la crisis a nivel financiero se está acabando, "no hemos aprendido nada". Ajram insiste en que él es autónomo "y nadie le está fustigando"; no obstante, reconoce que no todo el mundo sirve para ser emprendedor. "Es necesario un país donde la FP esté reconocida y valorada".