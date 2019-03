Josef Ajram: "Aspirar a 14 pagas al año es una herencia dramática de nuestros padres"

EL EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA

Josef Ajram, experto en Bolsa, explica en laSexta Noche cómo ser emprendedor en España y no caer en el intento. Para Ajram, la cultura de aspirar a un piso en propiedad y una carrera fue "la gran causante de la burbuja inmobiliaria". No obstante, Ajram reconoce que "no todo el mundo puede ser emprendedor".