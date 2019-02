Irene Montero habla sobre patriotismo: "La bandera de España está siendo manoseada por los más corruptos"

¿Por qué la izquierda no usa la bandera de España en sus actos? Irene Montero ha respondido en laSexta Noche que "cada uno se siente identificado a veces con múltiples banderas, no sólo con una" y ha desvelado que "antes que la bandera", lo que le identifica es "la Sanidad Pública".

"Cada uno se puede sentir identificado con los símbolos que quiera y expresar su patriotismo como quiera. A mí lo que me da mucha rabia es que quien pone la bandera más grande son unos señores que han sido capaces de robar a manos llenas en este país", ha criticado la portavoz de Podemos en el Congreso.

Irene Montero cree que "la bandera de España se está manoseando por los más corruptos" y eso podría explicar por qué no la usa la izquierda. "Creo que hay mucha gente que no se identifica con la bandera y no por eso es menos patriota".

Irene Montero: "Nosotros estamos radicalmente en contra de la independencia de Cataluña"

Para la portavoz de Podemos en el Congreso la "mayor garantía de un diálogo honesto en Cataluña es Unidas Podemos".