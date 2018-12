Iñaki Gabilondo, sobre Aznar y Cataluña: "Él sueña con la reconquista. Está actuando como si avanzara en tierra de infieles"

¿Qué ha cambiado en el PP desde la marcha de Rajoy? El periodista Iñaki Gabilondo responde a esta cuestión en laSexta Noche poniendo de por medio la posición de José María Aznar y analizando su renovado papel en la derecha.

"Rajoy ahora es ese señor del que usted me habla. Todos los problemas que el PP ha acumulado en los últimos años se los han endosado a Rajoy", ha apuntado Gabilondo en relación a la forma de proceder de Pablo Casado al frente del partido.

Y en este sentido, ¿qué papel juega Aznar? El periodista ha advertido que, si bien "Aznar no es mal pronosticador, sueña con la reconquista", y, según ha matizado: "Está actuando como si fueran avanzando en tierra de infieles". Para Gabilondo, esta respuesta política no se corresponde con la realidad: "Hay una gran cantidad de españoles que sueñan con una reconquista, pero se están inventando un país. España no está en esa situación".