Iñaki Gabilondo ha reconocido en laSexta Noche que no le "ha gustado absolutamente nada lo que ha pasado en el País Vasco" tras el cese de Alfonso Alonso como candidato del PP a las elecciones al Parlamento vasco que se celebrarán en abril y que provocaron poco después su dimisión como presidente del partido en el territorio vasco.

"Tengo una muy buena opinión de Alfonso Alonso", ha asegurado Gabilondo, que ha aprovechado para afirmar que "el PP está descolocado, tratando de encontrar su sitio en el País Vasco", y ha pasado a analizar la posición de la formación liderada por Pablo Casado de cara a una hipotética alianza con Ciudadanos -y en mayor o medida de Vox- en el resto del territorio español.

"El PP, en ese acuerdo que está tratando de constituir Aznar, o la FAES, con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, está haciendo una jugada combinada que puede resultar interesante en el medio plazo en las elecciones generales", ha admitido Gabilondo, que no obstante ha recordado que "en Cataluña, Ciudadanos pesa más y el PP pesa poco".

No es el único ejemplo que ha puesto el periodista: "En el País Vasco, el PP pesa poco y Ciudadanos nada. Es como un agonizante que se abraza a un muerto para prosperar. Eso no irá a ningún sitio". En este sentido, ha considerado que la formación popular está "aún buscando sitio en el País Vasco y no lo ha terminado de encontrar", y ha puesto en duda el nombramiento de Carlos Iturgáiz como nuevo candidato del partido tras la marcha de Alonso.

"Buscar su sitio por la vía de 'Regresemos a 20 años atrás porque con Iturgaiz se tuvieron grandes resultados electorales...'. Los tuvieron por las circunstancias que se daban (en referencia a ETA), que por fortuna ya no son. Ahora no les va a ir en absoluto bien". A esta consideración ha añadido que, pese a no ser "amigo de hacer vaticinios", a él le resulta un "hecho objetivo que" que la coalición con Ciudadanos "no le va a poder funcionar bien en el País Vasco".