Francisco Marhuenda: "El hombre no es bueno"

Francisco Marhuenda ha asegurado en laSexta Noche que el hombre "no es bueno" por naturaleza, y que por tanto "lo mejor es no poner la tentación", cuando hablaba sobre la corrupción política. También ha tachado a UPyD y a Ciudadanos como "puros e inmaculados", "más incluso que la Madre Teresa de Calcuta", y ha abogado por mecanismos que no permitan a los políticos lucrarse más de lo que les corresponde.

