El exabogado de Rosario confirma que "no había donaciones a favor de Asunta"

Juan Guillén reconoce para 'laSexta Noche' que toma la decisión de dejar el caso tras "acordarse la prisión provisional" ya que entiende que, a partir de ese momento "se precisa de un abogado penalista, algo que yo no soy".

Con respecto a las informaciones surgidas sobre la beneficiaria de la herencia que dejó el abuelo de Asunta explica que "la heredera es Charo, no la niña" y añade que Rosario "no tiene problemas económicos ya que "tiene un patrimonio de varios millones de uros". Es más, recalca que "no había donaciones a favor de la nieta".

Guillén también ha valorado el estado de ánimo de Rosario. Reconoce que "está deshecha por la tragedia, como estaría cualquier otra persona en su lugar". Aunque también le ha defendido explicando que "no tiene nada que ocultar".

Ha definido "la relación de los padres con Rosario" como "magnífica" y, con la niña, "excelente". Describe a la pequeña como una niña "muy lista, muy jovial, muy alegre, muy educada, muy activa y con la madre se llevaba muy bien". Sobre Rosario ha explicado que "es una persona inteligente y estudiosa".