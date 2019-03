Évole cuenta la anécdota del cara a cara: “El pinganillo se estropeó en el minuto uno”

Jordi Évole cuenta que para el cara a cara entre Artur Mas y Felipe González, tuvo que usar pinganillo, por primera vez, para estar en contacto con el equipo, pero éste se rompió. “No teníamos repuesto y con Mas y González teníamos el tiempo que teníamos” . “Vi bajar al codirector del programa con carteles como las chicas que salen anunciando los rounds del boxeo”, recuerda. “Además, no encontró un rotulador para escribir los carteles, encontró un boli big, pero un big cristal, que escribe fino. No sé si le dieron un big cristal o un rotring del 0.2, el caso es que yo no veía nada”, bromea.

