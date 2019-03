Esperanza Aguirre canta a la marcha de Monedero de Podemos: "Volaré, oh, oh..."

IRONIZA SOBRE LA DECISIÓN Y LAS EXPLICACIONES DADAS

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, ha ironizado sobre la salida de Juan Carlos Monedero de la cúpula de Podemos y las explicaciones de Pablo Iglesias, a las que ha calificado "de lo más cursi que he oído nunca". "Volaré, oh, oh...", ha cantado Aguirre en 'laSexta Noche', quien ha evitado opinar sobre el tema: "No tengo ni idea, de lo que no me alegro es que Podemos sea la primera fuerza en toda España, me da mucho miedo".