Errejón: "Los partidos tradicionales tuvieron oportunidad de regenerarse tras el 15M"

ERREJÓN, SOBRE LA REACCIÓN DE RAJOY TRAS EL 24M

Íñigo Errejón, secretario Político de Podemos, sostiene que las recetas de Mariano Rajoy ya no valen, son las recetas del pasado. "Tampoco vale el recurso manido de que ha habido problemas de comunicación". Errejón considera que los partidos tradicionales tuvieron muchas oportunidades de regenerarse después del 15M, "pero como no pasó factura en las urnas creyeron que podían no escuchar a la calle".