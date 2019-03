Errejón: "Entiendo que haya gente ofendida por la pitada al himno en la final de Copa del Rey"

ERREJÓN, SOBRE LOS PITOS EN LA FINAL DE COPA DEL REY

Íñigo Errejón, secretario Político de Podemos, entiende que haya gente que se haya sentido ofendida por la pitada al himno en la final de la Copa del Rey. "Le tengo mucho cariño a mi país, pero tengo que reconocer que el himno no me emociona especialmente". Errejón considera que el problema no se soluciona prohibiéndole a la gente las cosas, sino encontrando cuáles son los símbolos que nos unen.