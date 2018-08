Elvira Lindo, sobre los políticos presos: "No me parece bien que estén en la cárcel"

QUIERE QUE CATALUÑA SIGA EN ESPAÑA

"Lo justo sería hacer un referéndum en Cataluña y no negar ese derecho", afirma la escritora Elvira Lindo, que sostiene que, en los últimos tiempos, no se ha hecho nada en política con respecto a Cataluña. Lindo cree que el Gobierno de Sánchez ha bajado la presión y apunta que quiere que Cataluña siga en España. "No tengo pensamientos nacionalistas", añade.