Revilla ha afirmado en laSexta Noche que ha recibido múltiples llamadas de dirigentes socialistas solicitándole explicaciones tras haber votado en contra de la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, incluso del presidente del Gobierno: "Sánchez me ha dicho que no entiende que hayamos votado en contra de su investidura".

Revilla ha pedido al líder del PSOE que "si no lo entiende, que respete la decisión del partido" y ha asegurado que no quiere meterse "en ninguna guerra" con Sánchez y el PSOE". No obstante, Revilla ha aclarado: "Me parece que si le sale bien habrá que hacerle un homenaje, y tenemos todavía una legislatura en la que en un momento determinado, para aprobar las pensiones, la ley de dependencia o la ley de violencia de género, el voto de Mazón va a estar siempre ahí".

Precisamente, en referencia a su diputado en el Congreso, Revilla ha dicho que le dolió que Sánchez "le tratara peor, después de no acordarse de que fue el único que le dijo 'sí' dos veces anteriormente, que a Rufián, que le puso a bajar de un burro"; más aún a un hombre "educado incapaz de insultar a nadie porque le sobran argumentos y salió a explicarle a Sánchez el 'no'".

Por ello, ha continuado Revilla, le ha pedido a Sánchez que "por edad, por dignidad y por gobierno moral" no intente meterles en "ese lío". "Estamos siendo muy dados a 'si no estás conmigo, estás contra mí'. Hemos estado contra ti en esto porque has cambiado, pero no tenemos nada que ver con esos señores que dicen que no hay violencia de género".

Revilla ha insistido en que nadie les ha llamado para presionarles y ha deseado que "Sánchez recapacite y se le pase el cabreo, no vaya a ser verdad algo que corre por ahí: que no hace prisioneros". Esto es, según Revilla, que "si estás en contra, ya lo estás para toda la vida".