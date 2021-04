José Bono ha calificado de "grave" los incidentes que se produjeron en Vallecas esta semana durante un acto de la formación que lidera Abascal "A mí Vox no me pone, un partido que es capaz de demonizar a la pobre gente que viene buscando la vida y huyendo del hambre o la muerte, es un partido que le sitúo fuera del ámbito de mis emociones positivas".

Dicho esto, el exministro de Defensa ha dicho que cree que "Vox vio las encuestas, vio que bajaba en Madrid y dijo dónde voy, a ver si provoco alguna incidencia que me haga subir unos puntos en las encuestas o elecciones".

Así, el expresidente del Congreso ha lanzado un mensaje a los que protagonizaron los incidentes: "A Abascal y a Vox le diría que no hay que buscar los escaños con las botas, sino con los votos, y a los que desde el frente tiraron piedras les diría que ser antimonárquico no te convierte en republicano, de modo que ser antifascista no te convierte en demócrata".

En este sentido, Bono ha defendido que "ser demócrata es ser respetuoso con el que piensa lo contrario a ti, dejarle que diga, porque con la palabra se puede hacer todo".

"El ejemplo de Vallecas es un ejemplo de intolerancia, de bloques que se odian, de una España que un año en el 1978 los de la Transición quisimos que se cerrara para siempre, porque nos dio miedo lo que unos vieron en la Guerra Civil y otros vimos en la posguerra", ha manifestado, a lo que ha añadido que "ojalá sea algo esporádico y que estas incidencias no se conviertan en comunes".