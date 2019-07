Tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Revilla ha afirmado que el líder del PSOE, "como cualquiera, hubiera deseado ser presidente, pero no a cualquier precio y la realidad es que todos los augurios que se hacían de que todo era un paripé se han quedado colgados de una percha porque al final Sánchez se ha quedado con el voto regionalista, que es un voto coherente",

"Ahora hay que decir que Pedro es un desastre, que no ha querido negociar", ha criticado Revilla, que ha defendido, además, que "no hay más posibilidad que Pedro o elecciones pero hoy le machacan diciendo que se ha vendido y ha vendido a España, y lo que ha quedado claro es que se ha quedado solo con el PRC frente a todo el otro conglomerado que se han puesto de acuerdo para que no sea presidente".

Ante estas palabras, Paco Marhuenda ha señalado que "si están todos contra Pedro Sánchez por algo será". "Solo Pedro Sánchez y Revilla tienen razón", ha ironizado el periodista, a lo que el presidente de Cantabria le ha respondido: "Me hubiera gustado ver a Paco Marhuenda hoy con Pedro Sánchez presidente con los votos de Esquerra, de Bildu, de los separatistas y de los populistas".

El presidente de Cantabria ha defendido la posición de Pedro Sánchez en las negociaciones con Podemos y ha asegurado que "es complicado hacer ofertas generosas a otro partido que no tiene experiencia de gobierno".

Por último, Revilla ha destacado que, para él, lo más sorprendente en las negociaciones ha sido "la postura de Ciudadanos" y ha criticado que Rivera no "haya arrimado el hombro". "Yo creo que a Pedro Sánchez sí le hubiera gustado un pacto con Ciudadanos", ha declarado.