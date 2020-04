Toñi Villagrán es celadora en el Hospital 12 de Octubre y ahora ha podido reincorporarse a su trabajo tras haber superado el coronavirus. Una enfermedad que también transmitió a su marido y no sabe si también a sus hijos en casa.

En el hospital en el que trabaja asegura que ha bajado la presión en las urgencias, aunque en las plantas sigue habiendo muchos pacientes.

Toñi Villagrán considera que es posible que detrás de su contagio esté la falta de protección en su trabajo. "Me contagié de las primeras y, aunque había material, los pacientes no estaban identificados como Covid-19 porque era al principio", ha explicado.

Así, los trajes escaseaban: "Me contagié porque el Ministerio de Sanidad al catalogarnos como profesional de bajo riesgo hace que tengamos muchas probabilidades de contagiarnos".

"No somos personal sanitario, pero recibimos al paciente en la puerta de urgencias, hacemos el traslado a diferentes sitios del hospital y además en sitios críticos como quirófanos o UVIs, donde ayudamos a la movilización de pacientes", ha explicado, asegurando que el distanciamiento en dichas condiciones es imposible guardar distancias.

La cuarentena no ha sido fácil para Toñi, ya que su piso es pequeño y había dado positivo en coronavirus. "Me dijeron que era positiva y me aislé, lo que pasa es que a los tres o cuatro días mi marido empezó con síntomas y tuve que salir", ha explicado.

"Me sentía fatal porque se puso muy malo, luego mis compañeros nos dijeron que no nos daban protección porque éramos de bajo riesgo", ha añadido.

Isaac Durán, su marido, le ha querido enviar un mensaje: "Estamos muy orgullosos de ella, del trabajo que realiza y de los riesgos que corre. La esperamos aquí con los brazos abiertos".

Con la finalidad de mejorar la situación, Toñi Villagrán ha querido pedir al Gobierno que "se involucre en el trabajo que hace el celador": "No entienden el trabajo que nosotros realizamos, por favor, que se nos tenga en cuenta como personal del hospital y en un futuro podamos ser personal sanitario porque estamos con el paciente, tanto física como mentalmente".