El Gran Wyoming: "Admiro a mi padre, era de derechas y tragó con hijos que no tenían nada que ver con él"

EXPLICA CÓMO FUE SU NIÑEZ

"Soy celoso de mi intimidad, pero en el libro cuento cómo ha cambiado todo en 50 años", el Gran Wyoming ha presentado en laSexta Noche su libro '¡De rodillas, Monzón!'. En el plató ha recordado cómo fue su infancia y ha hablado de su familia: "Con el tiempo he querido más a mi padre, era mi antítesis pero siempre me quiso y me ayudó".