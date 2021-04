La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomienda administrar la segunda dosis de AstraZeneca a aquellas personas que ya han recibido la primera inyección. Sin embargo, España de momento no la pondrá a menores de 60 años, aunque ya tengan la primera, y Sanidad estudia la posibilidad de administrarles la segunda dosis de otra vacuna diferente.

Lo está analizando el Instituto de Salud Carlos III, en un ensayo clínico en el que se plantea la administración de Pfizer como segunda dosis tras la de AstraZeneca. Una toma de decisiones que indigna al doctor César Carballo, según ha expresado en laSexta Noche.

"¿Dónde está el criterio científico aquí?", ha planteado el médico de Urgencias, que sostiene que "no hay criterio científico en las decisiones que se están tomando". "¿Dónde está la evidencia que dice que poniendo una segunda vacuna de una vacuna ARN no hay riesgos? ¿Dónde está? Pero si lo ha dicho la OMS, que no hay datos", ha aseverado.

A su juicio, "el ensayo clínico que se está haciendo no nos va a valer para tomar decisiones de salud pública". "Es falso, rotundamente falso. No sirve", ha sentenciado el facultativo. Una posición que ha reiterado en otro momento del programa, como puedes ver en el vídeo.

"El problema es que la decisión científica es clara. No hay nadie que diga que hay otra decisión científica que no sea vacunar con la segunda dosis", ha insistido Carballo, que cree que "la decisión en España ya está tomada" y "se va a poner Pfizer pase lo que pase y digan lo que digan".